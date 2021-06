Ärger mit Herr Müller: Immer mehr Streit unter Nachbarn

Wohnen Wegen Homeoffice: Immer mehr Streit unter Nachbarn Auseinandersetzungen mit den Nachbarn haben 2020 um rund ein Viertel zugenommen. Gestritten wird etwa über Lärm oder Bauvorhaben. Mit ein Grund für diese Zunahme dürfte die Corona-Pandemie sein. Dario Pollice 16.06.2021, 08.53 Uhr

Streitigkeiten zwischen Nachbarn haben in Coronajahr zugenommen. (Symbolbild) Keystone

Da will man in Ruhe den Abend in den eigenen vier Wänden geniessen, doch Herr Müller von nebenan muss gerade jetzt sein Schlafzimmer neu möblieren. Und schon spürt man, wie die Wut hochsteigt. Gemäss AXA-ARAG geht es vielen hierzulande so, denn die Rechtschutzversicherung hat mehr Auseinandersetzungen mit den Nachbarn registriert.