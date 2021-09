Wölfe Beverinrudel: Leitwolf darf nicht abgeschossen werden Entgegen dem Willen des Kantons Graubünden darf der Leitwolf des Beverinrudels nicht geschossen werden. Der Bund bewilligt einzig den Abschuss dreier Jungwölfe. 06.09.2021, 09.35 Uhr

Nach dem grünen Licht aus Bern kann der Kanton Graubünden in den Bestand des Beverinrudels eingreifen. (Symbolbild) Keystone

Das Bundesamt für Umwelt bewilligte am Montag den Abschuss dreier Jungwölfe des berüchtigten Rudels am Piz Beverin. Dem Abschussgesuch aus dem Kanton Graubünden kommt es damit nur bedingt entgegen. Dem Kanton war vor allem der Leitwolf ein Dorn im Auge. Die Voraussetzungen für den Abschuss des Vatertiers erachtet der Bund derzeit jedoch nicht als erfüllt, wie es in einer Mitteilung des Kantons vom Montag heisst.