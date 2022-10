Energie-Sparziel: SP-Nordmann nimmt Wirtschaft ins Visier

Wirtschaft im Visier «Parmelin muss endlich vorwärtsmachen»: SP-Fraktionschef Nordmann fordert verbindliches Energie-Sparziel Überall 5 Prozent Energie einsparen: Das fordert SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Auch in der Wirtschaft sei dies «relativ schmerzlos» umsetzbar. 19.10.2022, 06.44 Uhr

SP-Fraktionschef Roger Nordmann: «Die Schweiz soll wie die EU eine Sparvorgabe von 5 Prozent festlegen.» Keystone

Um eine Strom-Kontingentierung zu vermeiden, soll es auch in der Schweiz verbindliche Energie-Sparziele geben. Das fordert SP-Fraktionschef Roger Nordmann in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger», das am Mittwoch publiziert wurde: «Der Bundesrat soll nicht nur den Krisenfall regeln, sondern auch ein klares Sparziel festlegen, wie es die EU getan hat», sagte Nordmann.