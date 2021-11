Wintersession Verrechnungssteuer soll teilweise abgeschafft werden Eine deutliche Mehrheit im Ständerat will die Verrechnungssteuer auf Zinsen abschaffen. Die Ratslinke kritisierte die Reform als eine «finanzpolitischen Dummheit». 30.11.2021, 12.58 Uhr

Der Ständerat will auf die Reform der Verrechnungssteuer eintreten. Das hat er am Dienstag beschlossen. Keystone

Auch der Ständerat will die Reform der Verrechnungssteuer vorantreiben. Er ist am Dienstag auf die Vorlage eingetreten – die Detailberatung musste aus Zeitgründen aber vertagt werden. Der Bundesrat will mit der Reform den Fremdkapitalmarkt stärken und Hindernisse bei der Konzernfinanzierung beseitigen. Dazu möchte er die Verrechnungssteuer auf Zinsen grösstenteils abschaffen und die Umsatzabgabe auf inländischen Obligationen aufheben. Ausgenommen sind die Zinsen auf Kundenguthaben von inländischen natürlichen Personen.