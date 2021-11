Thomas Hefti ist neuer Präsident des Ständerats

Pandemie Coronasituation im Aargau verschärft sich weiter – Fallzahlen, Spitalbelegung und Impfungen im Überblick

3216 Neuansteckungen und mehr Personen, die wegen Covid-19 in den Spitälern behandelt werden müssen. In der letzten Woche hat sich die Coronasituation im Aargau weiter verschärft. Am Donnerstag informiert der Regierungsrat über weitere Massnahmen.