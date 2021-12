Ständerat will Zuckergehalt in Getränken nicht beschränken

Wintersession Ständerat will Zuckergehalt in Getränken und Lebensmitteln nicht beschränken Der Ständerat hat eine Motion abgelehnt, die weniger Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln und Getränken will. Es werde bereits genug getan, findet er. 08.12.2021, 11.21 Uhr

Der Ständerat sieht aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf, was die Einschränkung des Zuckerkonsums betrifft. (Symbolbild) Keystone

Der Ständerat befasste sich am Mittwoch mit zwei Standesinitiativen zum Thema Zucker. So will der Kanton Genf die Zuckermenge, die bei der Lebensmittelherstellung zugesetzt werden darf, «streng begrenzen». Denn der übermässige Zuckergehalt in bestimmten Lebensmitteln sei die Ursache zahlreicher Erkrankungen. Der Kanton Freiburg fordert, dass die Angabe des Zuckergehalts in der Nährwertdeklaration obligatorisch wird und Lebensmittel-Hersteller zu einer «verständlichen Kennzeichnung» verpflichten. Mit dieser Massnahme könne die ganze Bevölkerung erreicht und die Informiertheit verbessert werden.