Wintersession Das Zertifikat für den Beizenbesuch solls wieder gratis geben Nein zu flächendeckenden Gratistests, aber Ja zu mehr Gratistests. Der Nationalrat lenkt bei der Frage nach den kostenlosen Coronatests auf die Linie des Ständerats ein. Michael Graber 08.12.2021, 10.15 Uhr

Coronatests sollen wieder vermehrt kostenlos werden. Das haben die Räte beschlossen. Keystone

Flächendeckende Gratistests soll es nicht geben. Der Nationalrat ist am Mittwoch auf die Linie des Ständerats eingeschwenkt. Auch dieser forderte, dass die Coronatests wieder kostenlos werden – aber nicht in jedem Fall. So sollen gerade die teuren PCR-Tests weiterhin nur bei Symptomen übernommen werden. Ein Antigen-Schnelltest, um ein Zertifikat zu bekommen, soll aber wieder vom Bund bezahlt werden.