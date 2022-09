Wildtier Im Waadt sollen drei Jungwölfe abgeschossen werden Im Waadt hat ein Wolfsrudel mehrere Rinderherden angegriffen. Nun hat der Bund grünes Licht für einen Abschuss von drei Tieren gegeben. 14.09.2022, 14.23 Uhr

Drei Jungwölfe sind zum Abschuss freigegeben. Keystone

Gleich drei Jungwölfe sind zum Abschuss freigegeben. Wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Mittwoch schreibt, soll so das Rudel am Marchairuz im Kanton Waadt reguliert werden. Dieser hatte im August ein entsprechendes Gesuch gestellt. Begründet wurde es mit zunehmenden Angriffen auf Rinderherden. «Mit dem Abschuss von drei Jungwölfen will der Kanton eine Verhaltensänderung des Rudels bewirken», heisst es in der Mitteilung.