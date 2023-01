Wichtige Funktion Nun ist es offiziell: Yves Bichsel wird Albert Röstis Generalsekretär Die neuen Bundesräte haben ihre Wunsch-Kandidaten von ihren Kolleginnen und Kollegen bewilligt bekommen. Im Fokus steht vor allem der neue starke Mann bei Albert Rösti. 11.01.2023, 13.02 Uhr

Yves Bichsel ist derzeit Generalsekretär bei der Berner Gesundheitsdirektion. Keystone

Die Spatzen hatten es längst von der Bundeshauskuppel gepfiffen, nun ist es offiziell: Yves Bichsel wird neuer Generalsekretär im Departement von Albert Rösti (SVP). Der Bundesrat hat am Mittwoch in seiner ersten Sitzung in neuer Konstellation die neuen Generalsekretäre ernannt. Neben Bichsel wurden auch Stefan Hostettler Fischer bei Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Barbara Hübscher Schmuki bei Karin Keller-Sutter (FDP) gewählt. Hübscher Schmuki war für Keller-Sutter bereits in deren vorherigem Departement in diesem Amt.