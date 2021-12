Wetter Wärmster Silvester seit Messbeginn – erhebliche Lawinengefahr in den Bergen In der Schweiz sind am Freitag verbreitet Temperaturen von 15 Grad gemessen worden. Besonders mild war es in erhöhten Lagen. Es fielen auch Rekorde. René Meier 31.12.2021, 19.24 Uhr

Der Weg ist das Ziel, aufgenommen auf dem Turren oberhalb von Lungern im Kanton Obwalden. Leserbild: Dora Bucher

In der ganzen Schweiz herrschen an Silvester frühlingshafte Temperaturen. Vor allem in mittleren Lagen von 1000 bis 2000 Metern war es vielerorts der mildeste Silvester seit Messbeginn, wie Meteonews mitteilt. Die bisherigen Rekorde seien richtiggehend pulverisiert worden. So war es in Adelboden 17,2 Grad warm (bisherige Rekord: 9,8 Grad), auf dem 1133 Meter über Meer gelegenen Hörnli 14 Grad (8,5). In St.Gallen wurden 15,3 Grad gemessen, in Flühli 15,8 Grad und in San Bernardino auf 1639 Meter über Meer 14,3 Grad. Auch am Samstag geht es ausserordentlich mild weiter.