Hier rauscht die Töss - noch knapp unter dem Hochwasserpegel. Video: Silvy Kohler

Wetter Nach dem Schnee jetzt der Regen: Vielerorts herrscht Hochwassergefahr Die Flüsse in der Schweiz führen nach heftigen Niederschlägen und bei wärmeren Temperaturen Unmengen Wasser. Vielerorts besteht Hochwassergefahr. 29.01.2021, 16.03 Uhr

(has) In Bern ist die Schutz und Rettung am Freitagmorgen wegen Überschwemmungen bereits zu fünfzehn Schadenplätzen ausgerückt - alle im Westen Berns. In den meisten Fällen ging es um Wasser, das in Häuser eingedrungen war respektive drohte, in Gebäude einzudringen.