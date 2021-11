Weniger Müllfahrten Kehrichtsammlung wird bunt: Stadt Bern sagt Ja zur Farbsack-Abfalltrennung Statt den Abfall im Sack vor das Haus zu stellen oder beim PET-Container einzuwerfen, müssen Bernerinnen und Berner ihren Müll künftig in verschiedenfarbigen Säcken vor dem Haus entsorgen. Samuel Thomi 28.11.2021, 15.22 Uhr

Berns neue Farbsack-Abfalltrennung: Sammelgut in farbigen Säcken kommen in den Container links. Grüngut und Hausmüll in die anderen. Keystone

In Bern darf der Abfall bald nicht mehr einfach in Gebührensäcken vor die Haustüre gestellt oder an einer öffentlichen Sammelstelle eingeworfen werden. Der Hauskehricht sowie Glas, Büchsen, PET-Flaschen oder Plastikverpackungen müssen in der Bundesstadt künftig zu Hause sortiert und in separaten, verschiedenfarbigen Säcken in unterschiedlichen Containern vors Haus gebracht werden. Nur Papier und Kartons dürfen noch lose in den entsprechenden Farbsack-Container geworfen werden.