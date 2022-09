Motorradfahrer bei Kollision mit Auto gestorben

Weinfelden/TG 18-jähriger Motorradfahrer bei Kollision mit Auto ums Leben gekommen Am Sonntagmittag kollidierte ein Motorrad in Weinfelden/TG mit einem Auto. Der Lenker des Motorrades verstarb noch auf der Unfallstelle. 11.09.2022, 18.15 Uhr

Die Autofahrerin rammte beim Einbiegen einen vortrittsberechtigten Motorradfahrer. brkb news

Am Steuer des Autos habe sich eine 65-jährige Autofahrerin befunden, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mit. Beim Einbiegen in eine Strasse kollidierte sie mit einem 18-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmassnahmen noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Motorradfahrer sei an der Unfallstelle vortrittsberechtigt gewesen, so die Kantonspolizei. (wap)