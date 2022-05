Militärsteuer: Bundesgericht entlastet Eingebürgerte

Vor 2019 mussten Männer, die sich vor dem 30. Lebensjahr einbürgern liessen, die Wehrpflichtersatzabgabe zahlen. Per Anfang 2019 trat jedoch eine Gesetzesänderung in Kraft, die das zahlungspflichtige Alter auf 37 Jahre erhöhte. Maximal während elf Jahren müssen frisch Eingebürgerte die Militärsteuer zahlen, die drei Prozent des steuerbaren Einkommens beträgt. Unter 25-Jährige können noch für den Militärdienst rekrutiert werden und müssen in diesem Fall nicht zahlen.

2020 flossen 185 Millionen Franken an Wehrpflichtersatzabgaben in die allgemeine Bundeskasse. Ein Fünftel geht jeweils zurück an die Kantone, welche die Wehrpflichtersatzabgabe im Auftrag der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) erheben. (aka)