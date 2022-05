Gerhard Pfister stellt Zauberformel in Frage

Wegen Ukraine Nach der Neutralität die Zauberformel: Gerhard Pfister sieht Handlungsbedarf Mitte-Präsident Gerhard Pfister stellt in einem NZZ-Interview die Zauberformel in Frage. Bundesräte müssten sich nach den nächsten Wahlen überlegen, ob ihre Kandidatur noch legitimiert sei. 15.05.2022, 10.23 Uhr

Gerhard Pfister sieht nicht nur bei der Neutralität, sondern auch bei der Zauberformel Handlungsbedarf. Keystone

Mitte-Präsident Gerhard Pfister wirft dem Bundesrat in einem Interview mit der NZZ am Sonntag vor, in der Ukrainekrise eine politische Beurteilung zu vermeiden. «Dass der Bundesrat in einer solchen Zeit keine Orientierung schafft, das halte ich für falsch», sagte Pfister. Und: «Ich stelle fest, dass dieses Gremium im Moment nicht gut funktioniert». Pfister denkt im Interview deshalb laut über eine Änderung der Zauberformel nach. Ob seine Partei 2023 alle amtierenden Bundesräte wieder wählen werde, lässt er offen.