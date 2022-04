Erneut zahlreiche Beanstandungen bei SRG-Ombudsstelle

Wegen Corona Kritik an SRF: SRG-Ombudsleute wurden 2021 von Massen-Beanstandungen überschwemmt Die im Vorjahr 2020 beobachtete Flut von Reklamationen ebbte 2021 nicht ab. Die SRG-Ombudsstelle erhielt 1144 Beanstandungen. Wie im Vorjahr ging es meist um die Berichterstattung zu Corona. 05.04.2022, 15.34 Uhr

Bei vielen der eingegangenen Reklamationen habe es sich um «Sammelbeanstandungen» gehandelt, teilte die SRG Deutschschweiz am Dienstag mit. «Politische Repräsentanten und Organisationen organisieren sich immer häufiger in dem Sinn, als sie über die Sozialen Medien oder ihre internen Kanäle dazu aufrufen, bei der Ombudsstelle Beanstandungen einzureichen», heisst es in der Mitteilung zum Jahresbericht der Ombudsstelle. «Das führt dazu, dass Beanstandungen zu einer Sendung mit ähnlichem Wortlaut dutzendfach eingereicht werden.»