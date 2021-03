Wegen Bekämpfung von Covid-19 Gesellschaft für Intensivmedizin bedankt sich bei Schweizer Bevölkerung Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin spricht von einer leichte Entlastung auf den Intensivstationen. Gleichzeitig hofft sie weiterhin auf Unterstützung. 10.03.2021, 13.36 Uhr

Leichte Entlastung der schweizweit verfügbaren intensivmedizinischen Kapazitäten, der Druck aber bleibt hoch. (Symbolbild) Keystone

(gav) Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) bedankt sich in einem Communiqué am Mittwoch bei der Schweizer Bevölkerung. Mit der Einhaltung der Corona-Massnahmen hätten die Schweizer in den letzten Wochen und Monaten einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie leisten können. Damit habe die äusserst kritische Situation auf den Intensivstationen verbessert werden können.