Mission Versorgungssicherheit: Albert Rösti trifft Robert Habeck

WEF Davos Röstis steiler Start: Auf den Neo-Bundesrat warten in Davos Verhandlungen mit Robert Habeck – über ein heikles Dossier Der neue Energieminister soll mit dem deutschen Vizekanzler Robert Habeck über ein altes Thema reden: das Solidaritätsabkommen zur Gasversorgung. Doch was am letzten WEF mit Elan lanciert wurde, klemmt seit Monaten – wegen der der fremden Richter. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 11.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aufbruchsstimmung ist inzwischen verpufft: Am WEF im Mai 2022 lancierten der deutsche Vizekanzler Habeck (links), Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin Verhandlungen über ein Solidaritätsabkommen bei akutem Gasmangel. (Davos, 22. Mai 2022) Laurent Gillieron/ KEYSTONE

Mission Versorgungssicherheit. Seine erste Reise als Bundesrat führt Albert Rösti nächste Woche ans WEF in Davos. Nebst dem Kennenlernen von Amtskolleginnen und -kollegen ist ein wichtiges Ziel, vorzusorgen, dass die Schweiz auch im Winter 2023–2024, dem zweiten Kriegswinter, möglichst ohne Blackout über die Runden kommt. Nachdem in diesem Winter das Schlimmste dank milder Temperaturen überstanden scheint, ist Röstis Mission Versorgungssicherheit für den nächsten Winter bereits lanciert.

Als wohl prominentester Gesprächspartner kommt dafür der deutsche Vizekanzler und Energieminister Robert Habeck in Frage. Dessen Teilnahme am WEF wurde am Dienstag offiziell bestätigt. Dem Vernehmen nach ist ein Treffen mit Rösti in Planung – bestätigt wird dies vom zuständigen Bundesamt für Energie (BfE) indes noch nicht. Über die offiziellen Treffen der Regierungsmitglieder informiert die Bundeskanzlei erst in den nächsten Tagen, kurz vor Beginn des WEF.

Voraussichtlich dürfte nebst Rösti auch der zweite SVP-Bundesrat, Wirtschaftsminister Guy Parmelin, am Treffen mit Habeck teilnehmen. Für ihn wird es ein Wiedersehen: Am letzten WEF, Ende Mai 2022, diskutierte er an der Seite der damaligen Energieministerin Simonetta Sommaruga über ein Solidaritätsabkommen im Gasbereich mit Deutschland. Das Trio vereinbarte, Verhandlungen aufzunehmen, um allfällige Engpässe gemeinsam besser bewältigen zu können.

Schweiz von europäischer Gasbeschaffungsplattform ausgeschlossen

Die Verhandlungen wurden aufgenommen und inzwischen erweitert: «Mit Italien laufen Gespräche im Zusammenhang mit dem Gastransit durch die Schweiz nach Italien», schreibt das Bundesamt für Energie (BfE) auf Anfrage. In seiner Stellungnahme erwähnt das Amt nun auch «ein trilaterales Solidaritätsabkommen Deutschland-Schweiz-Italien».

Allerdings sind weder die Verhandlungen mit Deutschland, noch jene mit Italien am Ziel. Und das hat nicht zuletzt mit dem Streit über die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU zu tun. Denn die Zentrale in Brüssel müsste ein Solidaritätsabkommen des Bundes mit seinen Nachbarstaaten genehmigen. Schon im Juli 2022 machte Habeck im Gespräch mit dieser Zeitung klar, wo es klemmt: «Die Schweiz hat sich ja entschieden, viele den Binnenmarkt betreffende Regeln nicht zu übernehmen und da ist die EU sehr klar: kein Rosinenpicken.»

Deutschland schlug gemäss diesen Recherchen der Schweiz vor, dass im Streitfall beim Solidaritätsabkommen der Europäische Gerichtshof entscheiden soll. Der Bund schlug seinerseits ein Schiedsgericht vor. Ist es für die Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen, Solidaritätsabkommen abzuschliessen, wenn die EU-Richter bei Differenzen entscheiden? Auf diese Frage schreibt das BfE kurz und bündig: «Nein.» Das legt den Schluss nahe, dass die EU-Richter immer noch im Spiel sind.

Ausgerechnet die beiden SVP-Bundesräte dürften demnach in Davos mit dem schwierigen EU-Dossier konfrontiert werden – und mit den Nebenwirkungen des Schweizer Sonderwegs. Denn in der Zwischenzeit haben die EU-Staaten ihre Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Erdgas weiter intensiviert und kurz vor Weihnachten den Aufbau einer Beschaffungsplattform beschlossen: «Auf diese Weise nutzen wir unsere gemeinsame Marktmacht im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Das wird zu niedrigen Gaspreisen beitragen», sagte Habeck im Dezember.

Die Wirkung dieser Beschaffungsplattform auf die Schweiz sei noch nicht abschätzbar, schreibt das BfE. Profitieren wird sie aber sicher nicht. Das BfE hält fest: «Die Schweiz ist von der Gasbeschaffungsplattform ausgeschlossen.» Der Bund plant freilich ohnehin keine Kooperationen mit anderen Staaten beim Gaseinkauf: «Für die Gasbeschaffung sind in der Schweiz die Gasversorgungsunternehmen zuständig.»

Eilen Cassis und Berset den SVP-Kollegen zu Hilfe?

Allenfalls können die beiden SVP-Bundesräte Rösti und Parmelin in den politischen Gesprächen auf Unterstützung ihrer Kollegen Ignazio Cassis und Alain Berset hoffen. Gemäss offiziellen Angaben des WEF reisen nicht weniger als 11 Mitglieder der EU-Kommission nach Davos, angeführt von Präsidentin Ursula von der Leyen. Es ist zu erwarten, dass sowohl Aussenminister Cassis als auch Bundespräsident Berset das eine oder andere Gespräch mit Mitgliedern der Delegation aus Brüssel führen werden. Und sie – im Zusammenhang mit einem Solidaritätsabkommen bei Gasmangel – daran erinnern, was Vizekanzler Habeck letzten Mai in Davos nach seinem Gespräch mit Sommaruga und Parmelin sagte: «Wir haben uns vergewissert, dass eine Energiewelt, die vernetzt ist, wo man sich helfen kann, eine bessere, eine stabilere, eine sicherere Welt ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen