Wechsel an der Spitze Nach drei Jahren: Ada Marra gibt Rücktritt aus SP-Vizepräsidium bekannt Die Waadtländer Nationalrätin Ada Marra hat ihren Rücktritt aus dem Vizepräsidium der SP Schweiz bekannt gegeben. Sie will sich wieder vermehrt auf ihre Lieblingsthemen konzentrieren. 13.11.2021, 09.54 Uhr

Ada Marra tritt nach drei Jahren aus dem Vizepräsidium der SP Schweiz zurück. Keystone

Das Vizepräsidium sei ein sehr zeitaufwendiges Amt, sagte Marra gegenüber Radio «RTS». Die derzeitige Umstrukturierung der Parteistatuten sei zudem ein guter Zeitpunkt, um den Platz weiterzugeben. Ihren Rücktritt per kommenden Februar kündigte Marra am Freitag auf Twitter an. Sie wolle sich wieder vermehrt ihren Lieblingsthemen wie beispielsweise der Armutsbekämpfung widmen.