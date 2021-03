Warnung Alarmmeldungen kommen neu auch auf der MeteoSwiss-App Neben der Sturmwarnung informiert die MeteoSwiss-App künftig auch über Alarmmeldungen von Alertswiss. So soll ein grösserer Teil der Bevölkerung erreicht werden. 09.03.2021, 10.57 Uhr

Neu erhalten auch Nutzer und Nutzerinnen der MeteoSwiss-App Alarmmeldungen des Bundes und der Kantone. Keystone

(mg) Während die MeteoSwiss-App bereits über 20 Millionen Mal heruntergeladen wurde, kommt die Alertswiss-App auf gerade einmal knapp 750'000 Nutzer und Nutzerinnen. Mit dieser App informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) die Bevölkerung standortbezogen über Alarme, Warnungen und Informationen. Damit die wichtigen Warnung breiter gestreut sind, sollen nun Alarme auch über die Wetter-App gesendet werden. Dies sei möglich dank der Zusammenarbeit zwischen Babs und dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz), wie die beiden Bundesämter am Dienstag mitteilen.

Mit einer Push-Nachricht-Flut müsse aber nicht gerechnet werden: «Alarme müssen in der Regel nur wenige Mal pro Jahr und sehr lokal angeordnet werden», heisst es in der Mitteilung. Ein typisches Beispiel sei «ein Brand, bei dem der Rauch giftige Stoffe enthält und die Anwohnerinnen und Anwohner in einem Quartier aufgefordert werden, sofort Fenster und Türen zu schliessen.» Weniger schwerwiegende und weniger dringliche Ereignisse der Stufen «Information» und «Warnung» werden dagegen wie gehabt über Alertswiss versandt.