Wahlen Kanton Zug: Regierung bleibt bürgerlich

Wahlen Zuger Regierung bleibt ganz in bürgerlichen Händen Bei den Zuger Regierungsratswahlen standen zehn Kandidierende für das siebenköpfige Gremium zur Wahl. Dabei verpassten es die Linken, ihren 2018 verlorenen Sitz zurückzuerobern. 02.10.2022, 17.51 Uhr

In der siebenköpfigen Zuger Kantonsregierung ändert sich nichts an der bisherigen Sitzverteilung. Bild: Keystone

Die Zugerinnen und Zuger wählten am Sonntag sowohl Kantonsregierung als auch -parlament neu. Dabei stellte sich im Vorfeld die Frage, ob es der Linken gelingt, wieder in den rein bürgerlichen Regierungsrat einzuziehen. Sie ist seit vier Jahren nicht mehr in der Regierung vertreten.