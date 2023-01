Wahlen GLP-Präsident Jürg Grossen will in den Ständerat – und schielt auf Bundesratssitz für seine Partei Vom Nationalrat in den Ständerat: Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen (GLP), möchte im Herbst im Kanton Bern in die kleine Kammer gewählt werden. Und er erklärt, wann seine Partei Anspruch auf einen Bundesratssitz erhebt. 06.01.2023, 06.55 Uhr

Nationalrat und GLP-Präsident Jürg Grossen möchte künftig im Ständerat debattieren. Keystone

Momentan sind die zwei Ständeratssitze fest in den Händen der SVP und SP. Allerdings wird der Sozialdemokrat Hans Stöckli bei den nationalen Wahlen im Herbst nicht mehr antreten. Als möglicher Nachfolger steht nun Jürg Grossen bereit: Die GLP des Kantons Bern möchte mit ihm erstmals in den Ständerat einziehen. Das teilte die Partei am Freitag mit. Die Geschäftsleitung habe Grossen einstimmig zuhanden der Mitgliederversammlung nominiert. Diese findet dann am 2. Februar statt.

Grossen, der bereits 2015 erfolglos für den Ständerat kandidierte, sei ein erfahrener Nationalrat mit einem breiten Netzwerk in Bundesbern. Als Unternehmer und Energiepolitiker könne er bei den grossen Herausforderungen unserer Zeit wichtige Beiträge leisten. Der 53-Jährige sitzt seit 2011 im Nationalrat. Seit 2017 ist er zudem Präsident der GLP Schweiz. Er folgte in dem Amt auf Gründungspräsident Martin Bäumle.

«Fehlender Unternehmergeist» in Parlament und Bundesrat

Der Nationalrat selbst sprach in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen über seine Kandidatur. Die Topfavoriten für die Wahl seien andere. «Aber mich reizt die Rolle als Herausforderer», sagte Grossen. «In meinen bisher elf Jahren als Nationalrat war ich immer auch Unternehmer und weiss, was die Wirtschaft beschäftigt. So jemanden braucht der Kanton Bern im Ständerat, wo es ohnehin zu wenig Unternehmer hat.»

Seine Partei hat für den Wahlherbst ambitionierte Pläne: Die GLP möchte bei den kommenden Wahlen vom Oktober die 10-Prozent-Hürde knacken und wieder im Ständerat Einsitz nehmen. «Erreichen wir diese beiden ambitionierten Ziele, werden wir Anspruch auf einen Bundesratssitz erheben, weil wir der Überzeugung sind: Wenn etwas verändert werden muss, dann ist es die Landesregierung», sagte Grossen. So, wie es jetzt sei, funktioniere sie nicht. «Insgesamt fehlt es an Führungsstärke und Unternehmergeist – auch im Parlament notabene.»

Neben Grossen haben bereits andere Kandidatinnen und Kandidaten ihre Ambitionen für einen Berner Ständeratssitz angemeldet – darunter SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen oder FDP-Grossrätin Sandra Hess. (abi)