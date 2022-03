FDP raus aus Obwaldner Regierung – GLP neu im Nidwaldner Landrat

Wahlen FDP verliert zwei Regierungssitze – GLP schafft Sprung ins Nidwaldner Parlament Bei den Wahlen in Ob- und Nidwalden kommt es gleich zu mehreren Überraschungen. Die FDP büsst in beiden Kantonen je einen Regierungssitz ein, während die GLP mit fünf Sitzen ins Nidwaldner Parlament einzieht. Dario Pollice, René Meier Aktualisiert 13.03.2022, 19.07 Uhr

Maya Büchi-Kaiser (l.) hat die Wiederwahl in die Obwaldner Regierung für die FDP nicht geschafft. An ihrer Stelle zieht Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte) in die Regierung ein. Keystone

Die Bürgerinnen und Bürger in Ob- und Nidwalden traten am Sonntag an die Urnen, um ihre Regierungen und Parlamente neu zu bestimmen. Dabei kam es zu mehreren Überraschungen. So ist in Obwalden die FDP künftig nicht mehr in der Kantonsregierung vertreten: Die bisherige Finanzdirektorin Maya Büchi-Kaiser schaffte nicht die Wiederwahl. An ihrer Stelle zieht neu Mitte-Politikerin Cornelia Kaufmann-Hurschler in den Regierungsrat ein.