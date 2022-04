Wahlen Die Franzosen in der Schweiz setzen auf Emmanuel Macron Auch bei Franzosen, die in der Schweiz und Liechtenstein leben, obsiegte im zweiten Wahlgang Emmanuel Macron. Der amtierende Präsident konnte über vier Fünftel der Stimmen auf sich vereinen. 25.04.2022, 14.14 Uhr

Auch in Genf konnten Franzosen und Französinnen ihre Stimme für den zweiten Wahlgang abgeben. Keystone

82,6 Prozent der Stimmen von wahlberechtigten Französinnen und Franzosen, die in der Schweiz oder Liechtenstein wohnen, gingen an Emmanuel Macron. Mit diesem beinahe schon kommunistisch anmutenden Wahlergebnis liess Macron seine Herausforderin Marine Le Pen weit hinter sich. Macron erhielt 54'032 Stimmen aus der Schweiz, Le Pen lediglich deren 11'379, wie die französische Botschaft auf ihrer Internetseite mitteilt. Bereits im ersten Wahlgang lag Macron bei den «Schweizer» Franzosen klar vor Le Pen.

Damit stellten sich die Auslandsfranzosen hierzulande deutlicher hinter ihren Präsidenten als die Franzosen in Frankreich. Wie im Heimatland war auch in der Schweiz und Liechtenstein die Wahlbeteiligung nicht berauschend. Von 148'705 Wahlberechtigten gingen gerade einmal 67'740 – also rund 45 Prozent – tatsächlich zur Urne. In Frankreich lag die Stimmbeteiligung bei 72 Prozent und war damit niedriger als vor fünf Jahren. 2017 warfen rund 74,5 Prozent ihren Wahlzettel in die Urne ein. (mg)