Waffen: Bund ändert Export-Bestimmungen

Waffen Schweizer Gefechtsköpfe im Einsatz in der Ukraine: Bund ändert Export-Bestimmungen Über ausländische Firmen konnten Schweizer Waffen-Bauteile bisher in die Ukraine gelangen und im Krieg eingesetzt werden. Nun hat das Staatssekretariat für Wirtschaft die Bestimmungen angepasst. 06.04.2022, 15.21 Uhr

Bisher konnten Schweizer Waffenteile im Ukrainekrieg zum Einsatz kommen. (Symbolbild) Keystone

Schweizer Waffen und Munition dürfen nicht in Kriegsgebiete exportiert werden. So gebietet es das Neutralitätsrecht. Über Umwege war es bisher aber dennoch möglich, dass bestimmte Bauteile über Re-Exporte durch ausländische Firmen in die Ukraine gelangen. So wurden beispielsweise in der Schweiz hergestellte Gefechtsköpfe für Panzerabwehrwaffen über Grossbritannien ins ukrainische Kriegsgebiet exportiert und dort gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt, wie die SRF-«Rundschau» publik machte.