Währungspolitik Frankenkurs: Die Nationalbank intervenierte mit 21,1 Milliarden Franken Die Nationalbank kaufte letztes Jahr Fremdwährungen im Wert von 21,1 Milliarden Franken. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. 22.03.2022, 07.58 Uhr

Die Schweizerische Nationalbank hält mittlerweile über eine Billion Franken Währungsreserven. Keystone

Mit dem Abflauen der Pandemie und dem Anziehen der Inflation hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im letzten Jahr ihre Interventionen gegen die Aufwertung des Schweizer Frankens wieder zurückgefahren. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht wurden dafür 2021 Devisenkäufe im Wert von 21,1 Milliarden Franken getätigt.

2020 hatte die Nationalbank noch mit der Rekordsumme von 110 Milliarden Franken am Devisenmarkt interveniert, um dem durch die Corona-Krise verursachten Aufwertungsdruck entgegenzuwirken. Damit setzte sie mehr Geld ein als nach dem Frankenschock: 2015 hatte sich die Summe der Devisenmarktinterventionen auf 86 Milliarden Franken belaufen. 2021 liess die SNB nun bewusst eine gewisse Aufwertung des Frankens zu: Grund dafür ist die weltweite Inflation. «Die Frankenaufwertung wirkte einem Preisanstieg im Inland entgegen, indem sie die Importe verbilligte, und trug somit zu Preisstabilität bei», heisst es es im Geschäftsbericht.

Mit Blick auf die Erholung der Schweizer Wirtschaft habe die SNB an ihrer expansiven Geldpolitik mit einem Leitzins von -0,75 Prozent und Devisenmarktinterventionen nach Bedarf festgehalten. Die gesamten Währungsreserven der Nationalbank beliefen sich am Jahresende auf rund eine Billion Franken. Der grösste Teil davon werde in Fremdwährungsanlagen gehalten, der Rest in Gold, so die SNB. Bereits vor zwei Wochen hatte die SNB ihre Jahreszahlen publiziert. Sie erzielte 2021 einen Gewinn von 26,3 Milliarden Franken. Davon werden sechs Milliarden an Bund und Kantone ausgeschüttet. Zwei Drittel fliessen dabei an die Kantone, ein Drittel an den Bund. (wap)