Bundesrat erteilt Tempo 60 eine Abfuhr

Vorstoss Bundesrat will nicht bremsen: Nein zu Tempo 60 ausserorts Ohne Mittelstreifen Fuss vom Gas: Das forderte Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter. Bei den Benzinfreunden kochte darauf das Blut hoch. Nun stellt sich auch der Bundesrat gegen das Ansinnen. 02.09.2021, 15.43 Uhr

Diese Strecke am Sihlsee in Einsiedeln ist für den Bundesrat kein Vorbild: Er ist gegen Tempo 60 auf Ausserorts-Strassen ohne Mittelstreifen. Einsiedler Anzeiger

Der Bundesrat will die «heilige Kuh» nicht schlachten. So hatte die Zürcher Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne) Tempo 80 ausserorts genannt. Sie wollte, dass auf Nebenstrassen – bei denen der Mittelstreifen fehlt – künftig generell Tempo 60 gilt. Schlatter erhoffte sich davon weniger Unfälle, geringeren Lärm und und einen tieferen Treibstoffverbrauch. Und sie argumentierte in ihrem Vorstoss vorab mit Sicherheitsbedenken bei hohem Tempo: «Die zulässige Höchstgeschwindigkeit stimmt nicht mit der Infrastruktur vor Ort überein.»