Vorschlag Bundesrat Erste Lockerungen und Härtefallprogramm: Das sagen Parteien und Verbände Während Linke die vorgeschlagenen Lockerungsschritte des Bundesrates begrüssen, gehen sie den Bürgerlichen und Wirtschaftsverbänden zu wenig weit. Einig sind sich die verschiedenen Akteure dagegen bei den wirtschaftlichen Unterstützungen. Dario Pollice 17.02.2021, 18.32 Uhr

Die Bundesräte Ueli Maurer, Guy Parmelin und Alain Berset (von l. nach r.) an der Medienkonferenz vom Mittwoch. Keystone

Nachdem der Druck auf den Bundesrat in letzter Zeit von allen Seiten her immer Grösser wurde, hat er am Mittwoch seine Vorschläge präsentiert, wie es nach dem Teil-Lockdown Ende Februar weitergehen soll. Erste Öffnungsschritte sind demnach für Läden und Aussenbereiche von Sportanlagen geplant. Zusätzlich soll das Härtefallprogramm auf insgesamt 10 Milliarden Franken aufgestockt werden.