Vornamen-Hitparade Liam fällt vom Thron: Noah und Mia waren 2020 die beliebtesten Babynamen Bei den beliebtesten Mädchennamen hält sich Mia hartnäckig an der Spitze. Bei den Jungen konnte Noah Liam wieder vom ersten Rang verdrängen. 17.08.2021, 09.03 Uhr

Mia ist seit drei Jahren der beliebteste Mädchenname in der Schweiz. Auf Noah hören die meisten 2020 geborenen Jungen. Keystone

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat am Dienstag die neue Schweizer Vornamenshitparade herausgegeben. Die Namen auf den vordersten Rängen sind allesamt nicht neu: Auf Platz 1 steht bei den Jungen mit 507 Neugeborenen der Name Noah, vor Liam mit 372. Die beiden Namen stehen bereits seit 2016 an der Spitze der Hitparade. Nur knapp hinter Liam folgte im letzten Jahr erneut der Name Matteo auf Platz drei (359 Nennungen).

Während in der Deutschschweiz Noah den ersten Platz besetzt, sind es in der Romandie Gabriel und im Tessin Leonardo. Landesweit gesehen schafften es 2020 auch noch Leon, Luca, Elias, Gabriel, Ben, Louis und Aaron in die Top Ten.

Mila schafft es neu aufs Podest

Bei den Mädchen dagegen ist der Vorname Mia mit 461 weiterhin unangefochten an der Spitze. Auf Platz zwei folgt Emma: 407 neu geborene Mädchen wurden 2020 so genannt. Mia und Emma teilen sich die ersten beiden Plätze seit 2016. Neu auf dem Podest landete im vergangenen Jahr derweil der Name Mila (350 Nennungen). In der Deutschschweiz führt laut BFS ebenfalls Mia die Vornamen-Hitparade an. In der französischsprachigen Schweiz ist dies Emma. Im Tessin war 2020 derweil Sofia der beliebteste Vorname.

In den Top Zehn bei den Mädchennamen stehen neben Emma, Mia und Mila auch noch Emilia, Lina, Sofia, Elena, Lea, Alina und Laura. (agl)