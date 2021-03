Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» «Es wird knapp»: Trend zeigt leichten Vorteil für die Burka-Initiative Die Trendrechnungen von gfs.bern können noch nicht voraussagen, ob Herr und Frau Schweizer am Ende Ja oder Nein sagen zur Burka-Initiative. Die Befürworter haben das Momentum aber auf ihrer Seite. Samuel Thomi Aktualisiert 07.03.2021, 13.01 Uhr

Walter Wobmann vom Egerkinger Komitee am Abstimmungsfest der Initiative «Ja zum Verhuellungsverbot» am Sonntag in Bern. Keystone

Seit 12 Uhr sind die Urnen in der Schweiz geschlossen. Bislang ist einzig klar: Das Rennen um die Burka-Initiative wird knapp. Sehr knapp sogar. «Es wird so knapp, dass man noch nicht definitiv sagen kann, ob es ein Ja oder ein Nein geben wird», sagte Urs Bieri vom Forschungsinstitut gfs.bern am Sonntagmittag auf Radio SRF. Konkret sprechen sich derzeit äusserst knappe 51 Prozent für ein Verbot von Burkas, Niqabs etc. aus.

Das heisst aber auch: Noch ist nicht klar, ob das Stimmvolk ein schweizweites Verhüllungsverbot einführen will oder nicht. Laut Urs Bieri gibt es Ja-Stimmen für die Burka-Initiative sowohl aus rechtskonservativen, aus sicherheitspolitischen als auch aus feministischen Kreisen. Nötig bei Volksinitiativen ist zudem das Ständemehr. Dazu sind derzeit ebenfalls noch keine Aussagen möglich.

Die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» will die Verhüllung des Gesichts im öffentlichen Raum und an öffentlich zugänglichen Orten in der ganzen Schweiz verbieten. Ausnahmen gibt es nur aus Gründen der Gesundheit oder in Zusammenhang mit einheimischen Bräuchen. Damit zielt die Initiative vor allem auf Burka- und Niqab-Trägerinnen ab. Hinter der Initiative steht das sogenannte Egerkinger Komitee. Es besteht vorab aus Politikern der SVP und der EDU. Das Egerkinger Komitee stand auch bereits hinter der 2009 angenommenen Initiative zum Verbot von Minaretten. 57,5 Prozent der Abstimmenden und 19,5 Stände sagten damals Ja. Laut Zählungen leben in der Schweiz gut 5 Prozent Muslime. Laut Schätzungen gibt es hierzulande rund 30 Burka- oder Niqabträgerinnen.

Parlament beschloss Gegenvorschlag bei einem Nein

Unterstützt worden ist die Burka-Initiative im Abstimmungskampf von der SVP und der EDU. Die EVP beschloss Stimmfreigabe. Das Parlament, der Bundesrat sowie die Parteien FDP, Mitte, GLP, SP und Grüne empfahlen die Burka-Initiative zur Ablehnung. Ein vergleichbares Verhüllungsverbot, wie es die Volksinitiative fordert, kennen in der Schweiz bereits die Kantone St. Gallen und Tessin. Zudem gilt in 15 Schweizer Kantonen bereits ein Vermummungsverbot bei Kundgebungen oder Sportanlässen.

Bei einem Nein zur Burka-Initiative tritt automatisch ein indirekter Gegenvorschlag des Parlaments in Kraft. Das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung sieht unter anderem vor, dass Personen den Behörden ihr Gesicht zeigen müssen, wenn dies für die Identifizierung notwendig ist. Das wäre etwa bei Amtsstellen oder bei Kontrollen im öffentlichen Verkehr (öV) der Fall. Wer das nicht tut, dem drohen Bussen oder er darf vom öV ausgeschlossen werden. Zudem sollen bei Integrationsprogrammen, die durch den Bund gefördert werden, den besonderen Anliegen von Frauen, Kindern und Jugendlichen Rechnung getragen werde.