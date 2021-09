Neue Volksinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen soll neue Chance erhalten «Versicherung gegen Existenzangst»: Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens wird wieder aktuell. Ein parteiloses Komitee hat eine zweite nationale Volksinitiative lanciert. André Bissegger, Samuel Thomi 21.09.2021, 11.00 Uhr

Das Stimmvolk lehnte die erste Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen 2016 mit knapp 77 Prozent ab. Keystone

Das bedingungslose Grundeinkommen nimmt einen neuen Anlauf: Nachdem die Stimmbevölkerung im Juni 2016 ein erstes Begehren abgelehnt hatte, hat nun ein parteiloses Komitee mit «Leben in Würde – für ein finanzierbares bedingungsloses Grundeinkommen» eine zweite Volksinitiative lanciert. Der Initiativtext ist am Dienstag im Bundesblatt veröffentlicht worden. Oberstes Ziel der neuen Vorlage ist demnach die Existenzsicherung für alle. Zudem soll das Menschenrecht auf ein Leben in Würde und Selbstbestimmung in der Bundesverfassung festgeschrieben und bisher unbezahlte Arbeit wertgeschätzt werden.