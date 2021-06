Transparenz in der Politik: Spenden müssen offengelegt werden

Volksbegehren Ständerat lenkt ein: Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative steht Auch in die Dunkelkammer Ständerat soll jetzt Licht kommen. Die Einigungskonferenz will, dass auch die Ständerätinnen ihre Spender offenlegen müssen. Aktualisiert 10.06.2021, 10.02 Uhr

Auch Ständeräte und Ständerätinnen sollen künftig ihre Grossspender offenlegen müssen. Keystone

Der Ständerat soll auch etwas durchsichtiger werden. Die Einigungskonferenz der beiden Räte hat beschlossen, dass beim Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative auch die Ständerätinnen und Ständeräte ihre Wahlkampfbudgets offenlegen. In diesem und in anderen Punkte ist der Ständerat eingeknickt: Die Einigungskonferenz schlägt in allen strittigen Punkten die Variantes des Nationalrats vor. Der Ständerat hat am Donnerstag grossmehrheitlich seinen Segen dazu gegeben.