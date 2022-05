Volksbegehren Nein zur Initiative: Bundesrat will keine 13. AHV-Rente Ungerecht und ungenügende Mittel: Der Bundesrat will keine 13. AHV-Rente. Ein Begehren der Gewerkschaften empfiehlt die Regierung zur Ablehnung. 25.05.2022, 12.44 Uhr

SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard bei der Einreichung der Initiative in Bern. Keystone

Geht es nach dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) sollen bald auch Rentnerinnen und Rentner einen «Dreizehnten» bekommen. Der SGB hatte erfolgreich die Initiative «Für ein besseres Leben im Alter» eingereicht, die ebendies fordert. So könne Altersarmut vermieden werden. Faktisch wäre es einer Erhöhung der AHV um 8,33 Prozent.

Davon will der Bundesrat nichts wissen. Wie er an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen hat, lehnt er das Begehren ab. Er sehe «finanziell keinen Spielraum», heisst es in einer Mitteilung des Bundesamts für Sozialversicherungen. Zudem würde die Vorlage Ungerechtigkeiten schaffen: So würden Bezügerinnen und Bezüger einer Invaliden- oder Hinterlassenen-Rente gegenüber den Pensionierten benachteiligt.

Gewerkschaftsbund wirft Bundesrat Angstmacherei vor Den Entscheid des Bundesrats kommentiert der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) folgendermassen: «Der Bundesrat ignoriert das Problem der zu tiefen Altersrenten.» In der Verfassung stehe, die AHV müsse existenzsichernd sein. Von diesem Auftrag verabschiede sich der Bundesrat immer deutlicher. Anstatt das Problem anzugehen, verstecke sich der Bundesrat hinter der Drohkulisse, wonach ein Ausbau der AHV nicht bezahlbar sei. Nun hofft der SGB bei der Lösungsfindung auf das Parlament. (aka)

Der Bundesrat wolle die Altersvorsorge der Versicherten mit kleineren Einkommen «gezielt verbessern statt mit einem teuren Leistungsausbau für alle.» Dazu sei vorgesehen, die obligatorische berufliche Vorsorge auch «Erwerbstätigen mit kleineren Arbeitspensen und Einkommen zugänglich zu machen». Diese Reform wird gegenwärtig im Parlament beraten. An den selben Ort gelangt nun auch die Initiative für eine 13. AHV-Rente. (mg)