Visapolitik Auch Schweiz erschwert Russinnen und Russen die Einreise Der Bundesrat zieht nach: Nach der EU wird es auch in der Schweiz keine Visa-Erleichterungen für russische Staatsbürger mehr geben. Der Schritt war erwartet worden. 16.09.2022, 11.03 Uhr

Der Bundesrat hat die erschwerten Einreisebestimmungen für Russinnen und Russen ebenfalls übernommen. (Symbolbild) Keystone

Russinnen und Russen können nicht mehr von einer erleichterten Einreise profitieren. Was in der Europäischen Union (EU) bereits seit letztem Montag gilt, wird nun auch in der Schweiz Tatsache. Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, das Visumerleichterungsabkommen mit Russland vollständig zu suspendieren. Er folgt damit dem Entscheid der EU.