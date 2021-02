Verteidigungsdepartement Skirennen oder Schwingfest: Viola Amherd will mehr Transparenz bei Armee-Einsätzen Verteidigungsministerin Viola Amherd will mehr Transparenz über die zivilen Anlässe schaffen, bei denen ihr Departement oder die Armee die Veranstalter unterstützen. 12.02.2021, 10.19 Uhr

Armeeangehörige präparieren Pisten für die Lauberhornabfahrt. Keystone

(agl) Angehörige der Schweizer Armee sind regelmässig bei zivilen Anlässen im Einsatz. Sie präparieren beim Lauberhornrennen die Pisten oder stellen am Schwing- und Älplerfest die Tribünen auf. Bundesrätin Viola Amherd, die dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vorsteht, will nun einen besseren Überblick über diese Einsätze schaffen, wie das VBS in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.