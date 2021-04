Verteidigung Stärkerer Fokus auf Cyber-Bedrohungen: Viola Amherd lanciert neue Strategie Verteidigungsministerin Viola Amherd hat eine neue Strategie im Bereich Cyberabwehr verabschiedet. Das VBS soll sich vermehrt auf diese Bedrohungen ausrichten und die Koordination stärken. Alice Guldimann 20.04.2021, 11.45 Uhr

Die neue Cyber-Strategie soll die Wichtigkeit des Cyberraums für die Sicherheit der Schweiz betonen. (Symbolbild) Keystone

Bedrohungen im Cyberraum sind heute allgegenwärtig. Bundesrätin Viola Amherd will ihr Verteidigungsdepartement nun für diese Bedrohungen fit machen. «Das VBS kann rechtzeitig und in allen Situationen Bedrohungen und Angriffe frühzeitig erkennen, stören oder verhindern», lautet eines der Ziele der neuen Strategie Cyber 2021 bis 2024, die am Dienstag publiziert wurde. Konkret: das VBS solle seine Entwicklung «fachlich, materiell, prozessual, wie auch personell» auf die Cyberherausforderungen ausrichten.