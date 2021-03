Verteidigung Rüstungschef zu Beschaffungen: «Probleme schwächen Vertrauen in die Armee» Der Chef der Armasuisse, Martin Sonderegger, rechtfertigt sich in einem Interview für die Probleme bei der Rüstungsbeschaffung. Für die neuen Kampfflugzeuge sei man aber bereit. 20.03.2021, 11.02 Uhr

Martin Sonderegger ist seit 2015 Chef der Armasuisse. Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Drohnen räumt er Fehler ein. Keystone

(gb) In jüngster Vergangenheit hatte die Armasuisse wiederholt Probleme mit Beschaffungsprojekten. Etwa bei den israelischen Hermes-Drohen als auch bei den neuen Mörsern kam es zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten. In einem Interview mit der NZZ vom Samstag sagt Rüstungschef Martin Sonderegger, die Probleme hätten das Vertrauen der Bevölkerung in die Armee «sicherlich geschwächt».

Laut Sonderegger sei die Armasuisse aber bereit für die Beschaffung der Kampfjets, über die die Schweiz vergangenen Herbst abgestimmt hat. Der Beschaffungsprozess in der Schweiz sei gut und stabil. Dies habe auch eine externe Untersuchung gezeigt.

Drohnen: Zeitplan war «zu sportlich»

Dennoch räumt Sonderegger Fehler in der Vergangenheit ein. Bei der Beschaffung der Hermes-Drohnen rechnet Sonderegger mit einer Verspätung von drei Jahren. «Der Zeitplan war im Nachhinein zu sportlich.» Die Drohnen sollen laut Sonderegger erst Mitte 2022 zum Einsatz kommen. Der Grund dafür sei unter anderem der Absturz eine Drohne vergangenen Sommer. Zudem habe man Zertifizierungsverfahren unterschätzt, so Sonderegger in der NZZ.

Das Parlament hatte 2015 einen Kredit von 250 Millionen Franken gesprochen für die Beschaffung sechs neuer Drohnen. Ursprünglich hätten die Drohen per November 2019 eingesetzt worden sein.