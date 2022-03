Versorgungssicherheit Sicherung der Landesversorgung: Bundesrat stockt Personal auf Die Organisationsstruktur der Wirtschaftlichen Landesversorgung ist den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen, findet der Bundesrat. Für die Reorganisation stockt er zunächst deren personelle Ressourcen auf. Alice Guldimann Aktualisiert 30.03.2022, 16.11 Uhr

Die wirtschaftliche Landesversorgung (WL) muss die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Medikamenten sicherstellen. (Symbolbild) Keystone

Die Risiken für die Versorgungssicherheit der Schweiz haben angesichts der Coronapandemie und des Ukraine-Krieges wieder zugenommen. Die Wirtschaftliche Landesversorgung (WL) rückt vermehrt in den Fokus. Diese sei den gestiegenen Anforderungen mit ihrer heutigen Organisationsstruktur jedoch nicht mehr gewachsen, wie einer Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vom Mittwoch zu entnehmen ist.

«Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass das Umfeld komplexer geworden ist», erklärte Wirtschaftsminister Guy Parmelin vor den Medien. Eine Analyse habe zudem verschiedene Schwachpunkte in der Organisation offengelegt, es brauche Anpassungen bei den Prozessen. «Wir brauchen kompetentes Personal, das in komplexen Situationen rasch reagieren kann.»

So werde die WL-Organisation derzeit vom Delegierten für wirtschaftliche Landesversorgung in einem 40-Prozent-Pensum geleitet. «Die Praxis hat gezeigt, dass das nicht ausreichend ist, um selbst ‹in normalen Zeiten› die Leitung der WL sicherzustellen». Um die notwendige Reform anzustossen, hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, den Posten des Delegierten so rasch wie möglich in Vollzeit zu besetzen und die personellen Ressourcen um vorerst 12 Stellen aufzustocken, so Parmelin. Seit dem Fall der Berliner Mauer wurde gemäss dem WBF der Personalbestand von 50 auf rund 32 Vollzeitstellen abgebaut.

Schlüsselstellen nicht besetzt, Abstimmungen fehlen

Dieser Ausbau beim Personal ist nötig, damit sich die Wirtschaftliche Landesversorgung entwickeln kann. Dies geht auch aus dem Projektbericht «Reform wirtschaftliche Landesversorgung 2021» hervor, den das WBF am Donnerstag veröffentlicht hat. In der aktuellen Konstellation sei das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung «nicht in der Lage, eine grundsätzliche Organisationsreform in Angriff zu nehmen». So seien Schlüsselpositionen infolge krankheitsbedingter Abwesenheiten derzeit nicht besetzt, grundlegende Abstimmungen zwischen Geschäfts-, Führungs- und Supportprozessen fehlten zum Teil.

Sind die personellen Ressourcen aufgebaut, soll dann die grundsätzliche Reform der Organisation folgen. Unter anderem sollen die Kantone vermehrt einbezogen, die Kommunikation und Information intern und extern verstärkt sowie das Controlling und Risikomanagement verbessert werden. «Das BWL hat in den letzten Jahren ein Mauerblümchendasein geführt», sagte Projektleiter Lukas Bruhin vor den Medien. Mit der Stärkung der Organisation und der Klärung der Rollen solle sich das jetzt ändern.

Um die Organisation der WL dauerhaft an die aktuelle Situation anzupassen, ist laut dem WBF eine Teilrevision des Landesversorgungsgesetzes nötig. Der Bundesrat will die Vernehmlassung dazu noch in diesem Jahr eröffnen.