Versorgung Schweiz soll unabhängiger von internationalen Lieferketten werden Gerade zu Beginn der Coronakrise gab es teilweise leere Regale in den Supermärkten. Um das bei künftigen Krisen zu vermeiden, soll die Schweiz unabhängiger von Waren aus dem Ausland werden. 04.03.2021, 12.40 Uhr

Während der ersten Coronawelle war an vielen Orten das Toilettenpapier ausverkauft. (Symbolbild) Keystone

(mg) Die Schweiz soll unabhängiger von internationalen Liefer- und Produktionsketten für essentielle Güter werden. Das fordert eine Motion aus dem Ständerat von Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte/TG). Auch der Nationalrat hat sie am Donnerstag gutgeheissen und somit dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag erteilt. So erhoffen sich die Räte, dass die «Versorgungssicherheit in zukünftigen Krisen besser gewährleistet» sei.