Keine Kartelle, aber Ombudsstellen: Aufsichtsgesetz nimmt Form an

Versicherungen Keine Kartelle, aber Ombudsstellen: Ständerat korrigiert Nationalrat Das revidierte Gesetz über die Aufsicht der Versicherungen nimmt Form an: Der Ständerat folgte mehrheitlich dem Nationalrat, hält aber etwa an der Ombudsstellenpflicht für alle fest. 13.12.2021, 19.45 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer sprach in der Debatte von einem «modernen» Aufsichtsgesetz, das den Versicherungsplatz Schweiz stärke. Keystone

Der Bundesrat will die Aufsicht über Versicherungsunternehmen und -vermittler revidieren. Ziel ist es, den Versichertenschutz im Einklang mit internationalen Entwicklungen und die Wettbewerbsfähigkeit der Versicherer zu stärken. Auch soll der Kundenschutz verbessert werden. Der Nationalrat hat sich bereits im Mai über die Revision gebeugt und verschiedene Anpassungen am Vorschlag des Bundesrats vorgenommen.

Der Ständerat folgte am Montag zwar mehrheitlich seinem Schwesterrat, passte dessen Entscheide jedoch teilweise ebenfalls an. Er schickt damit das Geschäft zurück in den Nationalrat. So hielt er etwa an der vom Bundesrat vorgesehenen Pflicht für sämtliche Versicherer und Vermittler fest, sich einer Ombudsstellen anschliessen zu müssen. Der Nationalrat strich die Bestimmungen damals aus der Vorlage.

Ständerat sagt Nein zu neuen Kartellen

«Es geht darum, im Finanzbereich Rechtsgleichheit zu schaffen», sagte Berichterstatter Pirmin Bischof (Die Mitte/SO). Banken und Versicherungen hätten eine Ombudsstellenpflicht, nicht aber Versicherungsbroker. Matthias Michel (FDP/ZG) fürchtete dagegen eine «Verkomplizierung». Eine zusätzliche Regulierung sei «unverhältnismässig».

Auch strich die kleine Kammer unter Zustimmung des Bundesrats einen vom Nationalrat eingefügten Artikel. Dieser wollte, dass künftig auch grosse Versicherungsunternehmen gemeinsam mit Spitälern, Ärzten und Co. verhandeln können, wenn es um den Bereich Zusatzversicherungen zur Krankenkasse geht. «Das ist ein Aufruf, ein Kartell zu bilden und geht überhaupt nicht», sagte Hannes Germann (SVP/SH). Peter Hegglin (Die Mitte/ZG) argumentierte vergeblich, man bringe damit die Konzerne auf «Augenhöhe mit den Leistungserbringern».

Sanieren statt in Konkurs schicken

Die Teilrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes sieht unter anderem vor, dass finanziell angeschlagene Versicherungsunternehmen künftig saniert werden können. Heute besteht faktisch ein Zwang zur Konkurseröffnung. Zudem sollen die Kunden neu kategorisiert werden. Dadurch können Versicherer von Aufsichtserleichterungen profitieren, wenn sie professionelle Kunden als Vertragspartner haben, die keinen besonderen Schutz benötigen.

Dazu sind für Versicherungsvermittler besondere Vorschriften geplant, um Interessenskonflikte zu vermeiden und mehr Transparenz bei der Offenlegung von Entschädigung zu schaffen. Auch sollen für bestimmte Versicherungsprodukte mit Anlagecharakter künftig spezielle Verhaltens- und Informationspflichten gelten. (abi/rwa)