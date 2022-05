Foodwaste halbieren: Das wollen Bund und Lebensmittelbranche

Verschwendung Vereinbarung unterzeichnet: Bundesrat und Lebensmittelbranche wollen Foodwaste bis 2030 halbieren 330 Kilogram Essen gehen in der Schweiz pro Person und Jahr verloren. Der Bundesrat hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt – konkrete Massnahmen sind jedoch freiwillig. 12.05.2022, 11.00 Uhr

Ein Drittel der produzierten Lebensmittel geht durch Foodwaste verloren. Dagegen wollen der Bundesrat und die Lebensmittelbranche ankämpfen. Keystone

Vermeidbare Lebensmittelverluste bis 2030 halbieren: Das will der Bund in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelbranche. Umweltministerin Simonetta Sommaruga sowie 28 Branchenvertreterinnen und -vertreter unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung zur Bekämpfung von Foodwaste. Diese ist Teil eines Aktionsplans gegen Foodwaste, den der Bundesrat Anfang April verabschiedete.