Corona: Genfer Schüler dürfen nächste Woche zu Hause bleiben

Verschärfte Coronamassnahmen Genfer Schüler dürfen nächste Woche zu Hause bleiben – Januar-Lager abgesagt Genf erlaubt Eltern, in der Woche vor Weihnachten ihre Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarschule zu Hause zu behalten. Im Januar sagt der Kanton wegen Corona vorsorglich alle Skilager ab. 16.12.2021, 17.11 Uhr

Der Kanton Genf erklärt den Schulbesuch in der Woche vor Weihnachten als freiwillig und sagt im Januar alle Schullager ab. Keystone

Mit diesen Massnahmen reagiere er auf die epidemiologische Situation an den Schulen, teilt der Kanton am Donnerstag mit. Viele Schülerinnen und Schüler befänden sich bereits in Quarantäne oder seien krank. Die Grundschulen sollen jedoch offen bleiben, heisst es in der Mitteilung des Genfer Kantonsarztamtes und der Bildungsdirektion. Ein eigentlicher Unterricht solle in dieser Zeit jedoch nicht stattfinden.