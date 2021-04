Versammlungsfreiheit «Faktisches Demoverbot»: Berner Grüne beschweren sich beim Bundesgericht Grüne, Linke und die GSoA reichen beim Bundesgericht Beschwerde gegen den Kanton Bern ein. Der Grund: Das Demoverbot mit mehr als 15 Personen. 12.04.2021, 09.56 Uhr

(gb) Wie vielerorts sind im Kanton Bern Kundgebungen mit mehr als 15 Personen seit Mitte Dezember nicht mehr erlaubt. Ein «faktisches Demoverbot», wie es die Grün alternative Partei Bern zusammen mit der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), dem Verein Demokratische Juristinnen und Juristen Bern und weiteren Parteien in einer Mitteilung nennen. Am Montag haben sie am Bundesgericht Beschwerde gegen den Kanton eingereicht.