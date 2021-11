Klimagipfel: Grüne kritisieren Klima-Vorschläge des Bundesrats

Versammlung Fazit der Grünen über Klimagipfel: «Die Vorschläge des Bundesrats sind mehr als dürftig» Die Grünen verabschieden eine Resolution für eine ökologische Wende. Parteipräsident Balthasar Glättli kritisierte, der Bundesrat unternehme nicht genug gegen die doppelte Krise von Klima und Biodiversität. 13.11.2021, 13.00 Uhr

Grünen-Präsident Balthasar Glättli kritisierte am Samstag die Vorschläge des Bundesrates als «dürftig». (Archivbild) Keystone

Am Samstag geht - nach einer Verlängerung um einen Tag - die Weltklimakonferenz in Glasgow zu Ende. Gleichentags zogen die Grünen an ihrer Delegiertenversammlung in Bern Bilanz über den Input der Schweizer Regierung an der Uno-Konferenz. Parteipräsident Balthasar Glättli zeigte sich darüber wenig beeindruckt: «Die Vorschläge des Bundesrats gegen die Doppelkrise von Klima und Biodiversität sind mehr als dürftig, sie werden der Lage bei weitem nicht gerecht», zitiert ihn eine Mitteilung vom Samstag.