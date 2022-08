Vernehmlassung Bundesrat will Tabakwerbung nur noch an Veranstaltungen für Erwachsene Der Bundesrat schickt den Vorschlag zur Umsetzung der Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» in Vernehmlassung. Verboten wird Sponsoring von Veranstaltungen mit Jugendlichen. 31.08.2022, 10.54 Uhr

Die Volksinitiative verlangt den Schutz Minderjähriger vor Tabakwerbung. (Archivbild) Keystone

Bei der Umsetzung der am 13. Februar vom Volk angenommenen Initiative setzt der Bundesrat auf ein weitgehendes Werbeverbot für Tabak und E-Zigaretten. «Sämtliche Werbung in der Presse und im Internet, aber auch in den Verkaufsstellen soll verboten werden», heisst es in einer Mitteilung zur Revision des entsprechenden Bundesgesetzes. Diese wurde am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt.