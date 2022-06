Verkehrswende: Bewegung fordert weniger Autos und Strassen

Verkehrswende Weniger Autos und Autobahnen: Bewegung fordert ökologisches Umdenken im Verkehr Es brauche platzsparende und energieeffiziente Alternativen zu Autos, auch elektrische. Das fordert die schweizweite Bewegung «Verkehrswende Jetzt». 02.06.2022, 19.21 Uhr

Die Bewegung «Verkehrswende Jetzt» fordert, dass weniger Autobahnen gebaut werden. Keystone

Eine Kehrtwende hin zu einer ökologischen und sozialen Mobilität: Das will die schweizweite Bewegung «Verkehrswende Jetzt». Am Donnerstag stellte sie in Bern ihre Vision vor. Die Schweiz müsse wegkommen von ihrer verantwortungslosen Verkehrspolitik. Dazu brauche es einen grundlegenden Wandel, der im Einklang mit der Klimagerechtigkeit steht, so die Bewegung.