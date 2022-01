Verkehrssicherheit Velohelmpflicht für Jugendliche: Grosse Städte wehren sich Der Bundesrat möchte eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche einführen. Nicht mit uns, sagen nun die Städte Basel, Bern, Winterthur und Zürich. Weitaus effektiver sei eine sichere Infrastruktur. 06.01.2022, 10.24 Uhr

Die geplante Velohelmtragpflicht bei Jugendlichen stösst bereits auf viel Kritik. (Symbolbild) Keystone

Im November gab der Bundesrat seine Pläne bekannt. Er möchte die Velohelmtragpflicht für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre einführen. Als Grund führt er die Sicherheit ins Feld. Die Zahl der schwer verunfallten Velofahrer ab 12 Jahren steige stark an und im Gegenzug sinke ab diesem Alter die Helmtragquote, argumentiert er.

Bei den Deutschschweizer Städten Basel, Bern, Winterthur und Zürich kommt das nicht gut an. Sie lehnen das Ansinnen ab, wie sie am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Statt einer Helmpflicht soll aus ihrer Sicht der Fokus auf dem Ausbau einer sicheren und attraktiven Veloinfrastruktur gelegt werden. Auch der Städteverband habe sich in der Vernehmlassung ablehnend geäussert.

Das Thema wird auch bald die Politik beschäftigen. Der Nationalrat behandelt das Geschäft voraussichtlich in der Frühjahrssession. (rwa)