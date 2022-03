Verkehrssicherheit Velo-Helmzwang für Junge: Nationalrat winkt ab Der Bundesrat möchte eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche einführen. Nicht mit uns, sagt nun der Nationalrat. Selbst SP und Grüne konnten sich nicht für die Idee erwärmen. Reto Wattenhofer 09.03.2022, 18.49 Uhr

Soll freiwillig bleiben: Der Nationalrat will von einer Helmpflicht ab 12 Jahren absehen. Keystone

Selten ist der Nationalrat so einhellig einer Meinung, dass es gar keine Abstimmung braucht. Am Mittwoch war es mal wieder so weit: Im Rat fand sich niemand, der für den Bundesrat in die Bresche sprang. Worum ging es? Die Landesregierung möchte, dass unter 16-Jährige künftig einen Velohelm tragen müssen.