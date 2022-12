Tempo 30: Städteverband fordert im Siedlungsgebiet Temporeduktion

Verkehrspolitik Städteverband fordert im Siedlungsgebiet Tempo 30 – und zwar überall Gegen Lärmbelastung: Der Städteverband fordert einen Paradigmenwechsel. Künftig soll auf allen Strassen im Siedlungsgebiet Tempo 30 gelten – auch auf Hauptstrassen. André Bissegger Jetzt kommentieren 18.12.2022, 09.53 Uhr

Der Städteverband will im Siedlungsgebiet flächendeckend das Tempo reduzieren. Keystone

Aktuell gilt in der Schweiz für Hauptverkehrsachsen Tempo 50 – eine Geschwindigkeit, die schon lange für Diskussionen sorgt. So senken seit einiger Zeit verschiedene Städte und Agglomerationsgemeinden auf ihren Gebieten das Tempo auf 30 km/h. Das Vorhaben ist aber aufwendig – und endet oft vor Gericht. Zwar hat der Bundesrat im Sommer beschlossen, dass es einfacher werden soll, Tempo-30-Zonen einzuführen. Gleichzeitig bekräftigte er aber auch, dass auf verkehrsorientierten Strassen innerorts auch künftig grundsätzlich Tempo 50 gilt.

Nun fordert der Städteverband (SSV) diesbezüglich in einem neuen Positionspapier, das am Montag veröffentlicht wird, einen Paradigmenwechsel: Künftig soll auf allen Strassen im Siedlungsgebiet generell Tempo 30 gelten – auch auf den Hauptstrassen. SSV-Präsident Anders Stokholm bestätigte auf Anfrage von CH Media einen entsprechenden Bericht der «NZZ am Sonntag». Damit würde es neu für Tempo 50 ein Ausnahmeverfahren benötigen. Das Ziel: die Bevölkerung von Lärm entlasten. Um Tempo 30 flächendeckend einzuführen, soll auf Bundesebene die Verkehrsregelnverordnung angepasst werden.

Lärmbekämpfung an der Quelle

«Der Paradigmenwechsel ist nötig, weil immer mehr Menschen entlang der Verkehrsachsen wohnen und arbeiten», sagte der Frauenfelder Stadtpräsident. Für den Städteverband verursacht der Strassenlärm nämlich gleich zwei Probleme: Er führt zu gesundheitlichen Schäden und verhindert die Entwicklung im urbanen Raum. Laut Stokholm werden viele Projekte wegen Lärmeinsprachen blockiert.

Für ihn ist daher klar: «Wenn wir den Lärm bekämpfen wollen, müssen wir das an der Quelle tun – und das sind zu einem grossen Teil die verkehrsorientierten Strassen», sagte er. «Dort wurde der Verkehr bisher stärker gewichtet als das Wohnen und Arbeiten.» Das müsse sich ändern. Und er betont: Bauliche Massnahmen seien nicht nur teurer, sondern auch weniger effektiv.

Auch ÖV soll profitieren

Der Städteverband beruft sich dabei auch auf eine Studie des Bundes und der Stadt Zürich: Demnach senkt eine Reduktion von Tempo 50 auf Tempo 30 den Schallpegel um drei Dezibel. «Das entspricht gefühlt der Halbierung des Verkehrslärms», sagte Stokholm.

Er glaubt auch nicht, dass Tempo 30 den ÖV verlangsamen würde. Denn an vielen Orten gebe es keine eigenständigen Spuren für den öffentlichen Verkehr. «Busse stecken ebenso oft im Stau oder stockenden Verkehr wie alle anderen», sagte der Vorsteher des SSV, der 129 Mitglieder zählt. «Wenn mit Tempo 30 der Verkehr insgesamt flüssiger wird, weil es weniger Stop-and-Go-Phasen gibt, profitiert davon auch der öffentliche Verkehr.»

Von Gewerbeseite und vom TCS gibt es laut der «NZZ am Sonntag» Kritik für den Vorschlag. Er sei KMU-feindlich und verlagere den Verkehr in die Quartiere.

