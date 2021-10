Bundesrat mischt sich unters Volk in Luzern

Verkehrshaus Sitzung «extra muros»: Bundesrat will sich in Luzern unter das Volk mischen Erstmals seit Ausbruch der Pandemie macht der Bundesrat wieder eine Sitzung «extra muros». Dieses Mal wollen die Magistraten in Luzern auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung gehen. 06.10.2021, 12.37 Uhr

Das gab es letztmals 2019: Selfieschiessen nach der Bundesratssitzung «extra muros» in Zürich. Keystone

Seit 2010 hielt der Bundesrat regelmässig einzelne Sitzungen ausserhalb der Bundesstadt ab - «extra muros», wie er dies in Anlehnung an eine lateinischem Ausdruck nennt. Das letzte Mal war 2019 in Zürich. Dann kam die Pandemie. Am 13. Oktober nimmt die Landesregierung die zur Tradition gewordenen Sitzungen, auf die in der Regel ein Treffen mit Kantonspolitikern und ein Apéro mit der Bevölkerung folgt, nun wieder auf. Dabei ist die Wahl auf Luzern gefallen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Sitzung ist auf den 13. Oktober geplant, der Apéro mit der Bevölkerung findet um 12.30 Uhr im Verkehrshaus statt und soll etwa eine Stunde dauern. (wap)